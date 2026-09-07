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Царьград

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Минпромторг раскрыл сроки испытаний самолета "Освей" в 2027 году

Минпромторг раскрыл сроки испытаний самолета "Освей" в 2027 году

Россия и Белоруссия совместно разрабатывают самолет "Освей". Россия отвечает за конструкторскую документацию, а Белоруссия - за узлы и агрегаты.

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