Запад перешел от уговоров к прямым угрозам в адрес Грузии в преддверии выборов

Деятельность грузинского правительства в интересах собственного народа явно не устраивает Запад. Вашингтон и Брюссель не оставляют попыток втянуть Тбилиси в противостояние с Москвой в ущерб собственной экономике.
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