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3994 человека будут сдавать ЕГЭ в Ивановской области в 2024 году

3994 человека будут сдавать ЕГЭ в Ивановской области в 2024 году

В департаменте образования назвали самые популярные предметы по выбору.Департамент образования Ивановской области рассказал, что в государственной итоговой аттестации 2024 года в регионе планируют принять участие 3994 человека, из них 360 выпускников прошлых лет.

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