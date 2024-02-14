3994 человека будут сдавать ЕГЭ в Ивановской области в 2024 году

В департаменте образования назвали самые популярные предметы по выбору.Департамент образования Ивановской области рассказал, что в государственной итоговой аттестации 2024 года в регионе планируют принять участие 3994 человека, из них 360 выпускников прошлых лет.
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