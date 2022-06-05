Большинство российских пенсионеров имеют накопления к старости, но жалуются на размер пенсии. На старость регулярно откладывает каждый девятый россиянин.
Популярные статьи
- Противник СВО, актёр Евгений Миронов сам приехал в Донбасс «увидеть все своими глазами»
- Юрий Подоляка: Российские войска ведут методичное уничтожение живой силы и военной техники противника
- Опубликовано продолжение расследования о журналистах со всей России, которые плотно работали с британскими кураторами
Свежие комментарии