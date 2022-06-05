Аргументы недели

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Большинство российских пенсионеров имеют накопления к старости, но жалуются на размер пенсии

Большинство российских пенсионеров имеют накопления к старости, но жалуются на размер пенсии. На старость регулярно откладывает каждый девятый россиянин.

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