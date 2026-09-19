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Вместо Берингова туннеля: Трамп перешёл к политике кнута в отношении Москвы

Вместо Берингова туннеля: Трамп перешёл к политике кнута в отношении Москвы

Казалось бы, еще недавно, в августе 2025 года, Дональд Трамп и Владимир Путин провели многообещающие переговоры в Анкоридже, где торжественно пожали друг другу руки, намечая контуры будущей «Большой сделки», геополитической разрядки и возвращения к прагматичному сотрудничеству и совместному управлению миром.

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