Два некогда топовых еврейских эксперта - Яков Кедми и Евгений Сатановский - были завсегдатаями наших политических ток-шоу, но после известных событий и последовавших за тем скандалов, связанных с Израилем, были изгнаны с наших федеральных каналов.
Кедми хочет вернуться к Соловьеву "за правдой",а Сатановский учит Путина
Комментарии
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m
mlee
У обоих нет проблем с самооценкой, оба хотят вернуться. Чтобы что?
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4 час.
ВТ
Василий Топчий
Не за правдой Кедми хочет возвратится на передачу Соловьёва, а за деньгами. Ему очевидно там не плохо платили.
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1 час.
Lora Некрасова
Вот навязались на нашу голову советчики-аналитики, вообразившие себя израильскими пророками в нашем отечестве. По их мнению и Путин не прав, и мы все не правы, что их не послушались. Так Путиным и нами как раз и не довольны все наши западные заклятые друзья и примкнувшие к ним наши блудные олигархи и испуганные патриоты. Каждый из них берёт свою ноту в этой какофонии суда над нами. Кедми пусть даёт советы Нетаньяху. А Сатана не будет править у нас бал.
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9 мин.
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