Кедми хочет вернуться к Соловьеву "за правдой",а Сатановский учит Путина

Lora Некрасова

Вот навязались на нашу голову советчики-аналитики, вообразившие себя израильскими пророками в нашем отечестве. По их мнению и Путин не прав, и мы все не правы, что их не послушались. Так Путиным и нами как раз и не довольны все наши западные заклятые друзья и примкнувшие к ним наши блудные олигархи и испуганные патриоты. Каждый из них берёт свою ноту в этой какофонии суда над нами. Кедми пусть даёт советы Нетаньяху. А Сатана не будет править у нас бал.