Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном подписание мирного договора

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в которых обсуждалась возможность заключения мирного договора между Баку и Ереваном.
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