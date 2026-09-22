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Учитель из Владимира после наркоза временно забыл русский язык

Учитель из Владимира после наркоза временно забыл русский язык

После колоноскопии мужчина полностью перешел на английский язык и не узнавал родную речь Педагог из Владимира, преподававший английский язык, столкнулся с необычным последствием медицинской процедуры.

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