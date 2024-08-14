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Великие тени истории

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Жить не по лжи с Александр Исаичем

Жить не по лжи с Александр Исаичем

Да, на первых порах выйдет не равно. Кому-то на время лишиться работы. Молодым, желающим жить по правде, это очень осложнит их молодую жизнь при начале: ведь и отвечаемые уроки набиты ложью, надо выбирать.

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