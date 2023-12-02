Бывший глава ЦРУ пояснил провал украинского контрнаступления дефицитом оружия

Русские войска грамотно выстроили свою оборону против ВСУ. Об этом в ходе презентации своей книги "Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины" заявил экс-глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус.
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