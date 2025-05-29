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5 июня Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН заявила, что с вероятностью 70% средняя температура на планете в период с 2025 по 2029 год превысит критический порог в 1,5 °C относительно доиндустриального уровня

﻿﻿5 июня Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) заявила, что существует 70% вероятность того, что средняя температура Земли превысит критический порог в 1,5°C выше доиндустриального уровня в период между 2025 и 2029 годами.

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