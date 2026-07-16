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Царьград

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OTP Group завершила превращение Ipoteka Bank в коммерческий банк

OTP Group завершила превращение Ipoteka Bank в коммерческий банк

В Узбекистане венгерская OTP Group преобразует Ipoteka Bank в универсальный коммерческий банк. Запущенный в 2023 году процесс трансформации включает изменения в операциях и цифровизацию, что уже позволило банку в 2025 году увеличить прибыль до $140 млн.

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