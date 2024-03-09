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Глава МИД Мирзоян: в Армении обсуждают возможность вступления в Евросоюз

Глава МИД Мирзоян: в Армении обсуждают возможность вступления в Евросоюз

В Армении в настоящий момент обсуждают возможность присоединения к Евросоюзу. Об этом, как пишет Telegram-канал BRIEF, рассказал руководитель министерства иностранных дел закавказской республики Арарат Мирзоян.

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Комментарии
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Юрий Дельта
Европа это рядом с Арменией.
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