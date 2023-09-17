На вопрос "Когда начинать готовить розы к зимовке" ответ должен быть всегда один – "в мае"

﻿﻿На вопрос «Когда начинать подготовку роз к зимовке» ответ всегда должен быть один и тот же – «в мае»! Ведь только здоровые, сильные и ухоженные растения способны выдержать непростые условия дождливой, затяжной осени, суровой зимы и коварной весны.