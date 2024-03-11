Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея и директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея» подписали соглашение о взаимодействии

C целью организации эффективного сотрудничества, направленного на развитие предпринимательской деятельности в Республике Адыгея 4 марта 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов и директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея» Артур Чич подписали соглашение о взаимодействии.