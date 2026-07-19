Ограничение режима потребления электроэнергии в Севастополе

Ограничение режима потребления электроэнергии в СевастополеОграничение режима потребления электроэнергии 20 июляВ связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, по команде диспетчера Черноморского РДУ и в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.