Страна и люди
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Страна и люди

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Ограничение режима потребления электроэнергии в Севастополе

Ограничение режима потребления электроэнергии в Севастополе

Ограничение режима потребления электроэнергии в СевастополеОграничение режима потребления электроэнергии 20 июляВ связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, по команде диспетчера Черноморского РДУ и в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.

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