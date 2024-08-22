Xbox заявляет, что Starfield: Shattered Space в первую очередь сюжетное дополнение с элеме...

Xbox заявляет, что Starfield: Shattered Space в первую очередь сюжетное дополнение с элементами хоррораОфициальный сайт Xbox Wire опубликовал своего рода превью Starfield: Shattered Space, первого дополнения для ролевой игры Bethesda, с несколькими ранее не известными сведениями об этом дополнении, которое, по сути, является хоррором с упором на сюжет.
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