Xbox заявляет, что Starfield: Shattered Space в первую очередь сюжетное дополнение с элеме...

Xbox заявляет, что Starfield: Shattered Space в первую очередь сюжетное дополнение с элементами хоррораОфициальный сайт Xbox Wire опубликовал своего рода превью Starfield: Shattered Space, первого дополнения для ролевой игры Bethesda, с несколькими ранее не известными сведениями об этом дополнении, которое, по сути, является хоррором с упором на сюжет.