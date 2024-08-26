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Новости экономики России

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Акции уступают более консервативным инструментам

Прошлая неделя для российского рынка акций вышла очень слабой — индекс Мосбиржи потерял порядка 6%.Причины остаются прежними:- жесткая ДКП со стороны Банка России,- волатильность рубля,- геополитическая напряженность,- более привлекательные условия в консервативных инструментах — облигации, депозиты, фонды ликвидности.

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