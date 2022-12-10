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Роднина о санкциях МОК: «Чего в такую панику впадать? До Олимпиады-2024 еще есть полтора года»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) сохранить санкции против российского спорта.

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