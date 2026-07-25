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Аналитик Меркурис спрогнозировал сроки потери Донбасса Украиной

Аналитик Меркурис спрогнозировал сроки потери Донбасса Украиной

РИА Новости/Станислав Красильников Украина может полностью лишиться контроля над оставшейся частью Донбасса в течение нескольких месяцев, о чем заявил на своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис.

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