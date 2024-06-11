Гагарина о готовности стать новой Пугачевой: «Это самая высшая награда»

Певица рассказала о своем месте в шоу-бизнесе Полина Гагарина globallookpress.com/Pavel Kashaev Российская эстрадная певица Полина Гагарина недавно высказалась относительно своего статуса в мире отечественного шоу-бизнеса.
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