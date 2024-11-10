Путин указал на насыщенное и многоплановое сотрудничество РФ и Африки

Сотрудничество РФ и Африки становится всё более насыщенным и многоплановым. Об этом 10 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в сообщении участникам первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.
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