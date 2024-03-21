В Минспорта примут решение об участии россиян в ОИ в ближайшее время

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет основано на решениях Международного олимпийского комитета (МОК).
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