Турецкий стрелок Юсуф Дикеч запатентует свою «олимпийскую» позу

Стрелок из Турции Юсуф Дикеч, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Париже, решил запатентовать свою позу при стрельбе и подал заявку в соответствующие инстанции, говорится в материале издания TGRT Haber.
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