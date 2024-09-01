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Турецкий стрелок Юсуф Дикеч запатентует свою «олимпийскую» позу

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч запатентует свою «олимпийскую» позу

Стрелок из Турции Юсуф Дикеч, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Париже, решил запатентовать свою позу при стрельбе и подал заявку в соответствующие инстанции, говорится в материале издания TGRT Haber.

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