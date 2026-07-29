Бабушка подростка рассказала об агрессивном поведении уральского ученого

РЕН ТВ В Екатеринбурге задержан один из обвиняемых в жестоком избиении профессора Никиты Зезина. По данным следствия, ранее судимый экс-сотрудник ГАИ, который стал успешным бизнесменом, напал на академика и зверски его избил.
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