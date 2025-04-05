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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» при Флике набрала 67 очков в 30 турах Ла Лиги – как при Хави год назад

Команда Ханси Флика сыграла вничью с «Бетисом» в 30-м туре – 1:1. Теперь на счету каталонцев 67 баллов после 30 матчей.

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