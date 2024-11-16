Молодая мама кричала от ужаса, но вернуть детей уже было нельзя: убийца явилась в полицию спустя 15 лет Татьяна СергееваВ отделе полиции Симферополя произошёл шокирующий случай, который вернул к жизни одну из самых мрачных историй Иркутска.