Недавнее официальное заявление Китая с упоминанием Ладакха как части КНР осудили и отвергли представители этой спорной территории, назвав Китай своим духовным врагом, 16 октября сообщает The Economic Times.
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