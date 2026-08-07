Почему комары выбирают конкретных людей: личный взгляд на научное открытие

Каждое лето я наблюдаю одну и ту же картину: стоит мне выйти на веранду, как вокруг тут же начинает виться эскадрилья голодных кровососов, в то время как мой друг спокойно сидит рядом, даже не думая отмахиваться.
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