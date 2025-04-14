В Индии сегодня отмечают солнечный Новый год, и мы ведь тоже можем присоседиться, придумать новое солнце,привязать к весне, к красивым рассветам-закатам.
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В Индии сегодня отмечают солнечный Новый год, и мы ведь тоже можем присоседиться, придумать новое солнце,привязать к весне, к красивым рассветам-закатам.