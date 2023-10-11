В Бельгии число пострадавших от клопов увеличилось на 30%

В Бельгии в связи с тем, что выросло число случаев лечения от клопов на треть по сравнению с 2022 годом, решили усилить меры по уборке в поездах, проинформировала национальная железнодорожная компания, 11 октября сообщает The Brussels Times.
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