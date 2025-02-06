Карстовые провалы от Рыболовлева до Мазепина

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post в Пермском крае, новая угроза провала нависла над многострадальным Соликамском, который на своем веку пережил уже несколько ЧП из-за рушащихся калийных рудников.
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