Посольство дало рекомендации находящимся в Эквадоре россиянам

Гражданам России, находящимся в Эквадоре, следует избегать мест массового скопления людей, а также мест, где до этого были совершены преступные акции, — такие рекомендации в интервью «Известиям» дал посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
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