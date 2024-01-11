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Посольство дало рекомендации находящимся в Эквадоре россиянам

Посольство дало рекомендации находящимся в Эквадоре россиянам

Гражданам России, находящимся в Эквадоре, следует избегать мест массового скопления людей, а также мест, где до этого были совершены преступные акции, — такие рекомендации в интервью «Известиям» дал посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.

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