2 июля по народному календарю отмечают день Зосима Пчельника. Предки верили, что начиная с июля пчелы начинают усердно трудиться и заливать в соты мед.
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2 июля по народному календарю отмечают день Зосима Пчельника. Предки верили, что начиная с июля пчелы начинают усердно трудиться и заливать в соты мед.