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Лидер «Миннесоты» поддержал назначение Капризова вице-капитаном

Лидер «Миннесоты» поддержал назначение Капризова вице-капитаном

Россиянин является ведущим игроком "Уайлд".Россиянин является ведущим игроком "Уайлд".Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо оценил решение тренерского штаба назначить российского форварда Кирилла Капризова на роль вице-капитана команды.

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