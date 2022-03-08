В ЯНАО сотрудники полиции и общественники провели акцию «8 Марта - В каждый Дом»

В рамках традиционной акции «8 Марта – В каждый Дом» сотрудники ОМВД России по Пуровскому району особое внимание уделили заслуженному ветерану органов внутренних дел, полковнику юстиции в отставке Валентине Николаевне Гришиной, руководителю общественной организации «Ветераны отдела внутренних дел по Пуровскому району».