В ЯНАО сотрудники полиции и общественники провели акцию «8 Марта - В каждый Дом»

В рамках традиционной акции «8 Марта – В каждый Дом» сотрудники ОМВД России по Пуровскому району особое внимание уделили заслуженному ветерану органов внутренних дел, полковнику юстиции в отставке Валентине Николаевне Гришиной, руководителю общественной организации «Ветераны отдела внутренних дел по Пуровскому району».
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