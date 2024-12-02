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Адриатическая лига. «Будучность» примет «Цибону», «Задар» сыграет с «Мегой»

Черногорская «Будучность» примет хорватскую «Цибону», хорватский «Задар» сыграет с сербской «Мегой». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Будучность – Цибона Дата проведения 2 декабря, 19.

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