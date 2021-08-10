Тайная доктринаПрогрессМетка смерти Метка смерти В квартире профессора Черносвитова хранится коллекция, от одного вида которой - мороз по коже.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1970 г. 338. (М. А. Й.). Так как, по выражению Будды, «человек есть процесс», и процесс, устремленный в будущее, то по устремлениям человека можно безошибочно судить о его духовном потенциале и возможностях того будущего, которое он формирует и творит для себя своими устремлениями. Устремление характерно тем, что оно всегда направлено в будущее. Вопрос только в том, какое будущее: далекое или близкое, земное или надземное, духовное или материальное. Устремления большинства людей захватывают обычно только очень близкое будущее, почти никогда не выходящее за пределы данного воплощения. В этом трагедия воплощенных. Короткий радиус действия очерчивает малый круг проявлений, и тем ограничивает себя человек пределами этого круга. Но Учением указуется Беспредельность как поле проявления активности духа, когда действия его устремлены в далекое будущее, за границы не только одной данной жизни, но и многих будущих воплощений. Бессмертие и вечная жизнь ограничены человеческим невежеством, и, чтобы коснуться их, надо выйти из заколдованного круга невежественных, ложных и нелепых представлений о том, что со смертью тела для человека кончается все. Со смертью тела не кончается ничего, а начинается, вернее, продолжается жизнь духа, оживлявшего данное тело, но только в совершенно иных условиях уже Внеплотного Мира.Комментировать
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