Объекты жилищно-коммунального хозяйства Тихоокеанского флота в период бушевавшего циклона отработали в штатном режиме

Объекты жилищно-коммунального хозяйства Тихоокеанского флота в период бушевавшего циклона отработали в штатном режиме

Большая подготовительная работа, предшествовавшая осенне-зимнему периоду, позволила увеличить надежность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электросетевого хозяйства военных городков.

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