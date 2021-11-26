Объекты жилищно-коммунального хозяйства Тихоокеанского флота в период бушевавшего циклона отработали в штатном режиме

Большая подготовительная работа, предшествовавшая осенне-зимнему периоду, позволила увеличить надежность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электросетевого хозяйства военных городков.
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