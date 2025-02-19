В Дмитрове на пешеходном переходе сбили инвалида-колясочника

АК

Алекс Кузь

Инвалиды 2гр. с деменцией - это не совсем инвалиды. Так считают страховые компании рф. Нет мозгв - это не травма, в сравнении с травмой ног или иной детали тела. Без мозга - это не совсем люди , так считают медкомиссии и депутаты. На содержание этим больным людям положено о закону 1 мрот, что меньше , чем на содержание служебной собаки рф.