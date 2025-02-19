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В Дмитрове на пешеходном переходе сбили инвалида-колясочника

В Дмитрове на пешеходном переходе сбили инвалида-колясочника

Авария попала на видеорегистратор.В Дмитрове сбили человека с инвалидностью на пешеходном переходе. Произошедшее смог снять видеорегистратор, который был установлен на проезжавшей мимо машине.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Инвалиды 2гр. с деменцией - это не совсем инвалиды. Так считают страховые компании рф. Нет мозгв - это не травма, в сравнении с травмой ног или иной детали тела. Без мозга - это не совсем люди , так считают медкомиссии и депутаты. На содержание этим больным людям положено о закону 1 мрот, что меньше , чем на содержание служебной собаки рф.
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