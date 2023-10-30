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Новый корпус лицея в Шатуре поставили на кадастр

Новый корпус лицея в Шатуре поставили на кадастр

Новый корпус шатурского лицея поставили на кадастровый учет. Он будет рассчитан на 1100 мест. Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в четырехэтажном здании обустроили современные компьютерные классы, библиотеку с IT-зоной, актовый и спортивный зала, медиацентр и другие помещения.

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