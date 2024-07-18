Плиты OSB в строительстве: преимущества и области применения Тамара АрноПлиты OSB (ориентированно-стружечные) представляют собой многослойный строительный материал, состоящий из древесных стружек, склеенных синтетическими смолами под высоким давлением и температурой.
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