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Плиты OSB в строительстве: преимущества и области применения

Плиты OSB в строительстве: преимущества и области применения

Плиты OSB в строительстве: преимущества и области применения Тамара АрноПлиты OSB (ориентированно-стружечные) представляют собой многослойный строительный материал, состоящий из древесных стружек, склеенных синтетическими смолами под высоким давлением и температурой.

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