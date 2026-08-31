Саммит ШОС в Бишкеке: юбилейное заседание на фоне меняющегося миропорядка

31 августа — 1 сентября 2026 года в столице Кыргызстана проходит заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
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