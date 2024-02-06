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Экипаж Су-34 уничтожил авиабомбами командный пункт ВСУ под Купянском

Экипаж Су-34 уничтожил авиабомбами командный пункт ВСУ под Купянском

По пункту управления украинской армии на Купянском направлении нанесен бомбовый удар.Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВС России уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении Харьковской области.

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