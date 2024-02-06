Экипаж Су-34 уничтожил авиабомбами командный пункт ВСУ под Купянском

По пункту управления украинской армии на Купянском направлении нанесен бомбовый удар.Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВС России уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии