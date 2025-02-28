Опасность IB. Какой «гранит науки» несет России швейцарский фонд?

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Вообразите себе ситуацию. Оказавшись в 1944 году в Москве, вы заходите в обычную столичную школу и вдруг обнаруживаете, что на стене висит портрет Адольфа Гитлера, а ученики с упоением погружены в изучение «Майн кампф»*.

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Комментарии
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Генрих
И эти подстрекатели только сейчас были обнаружены? Кто знал и покрывал эти гнезда шпионажа и растления умов малолеток?
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3 час.
лл
лина любимцева
В России царит полное РАСТРЫНДЯЙСТВО!!!    Чего не может быть в нормальном  и правовом государстве!!!    Чинуш нужно привлекать к ответственности и снимать с должностей.
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2 час.
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