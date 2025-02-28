Опасность IB. Какой «гранит науки» несет России швейцарский фонд?

Вообразите себе ситуацию. Оказавшись в 1944 году в Москве, вы заходите в обычную столичную школу и вдруг обнаруживаете, что на стене висит портрет Адольфа Гитлера, а ученики с упоением погружены в изучение «Майн кампф»*.