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Идеология. СВО и российская культурка

Идеология. СВО и российская культурка

Помнится после назначения "православного" министра образования  О. Васильевой, тоже пошли сопли, что вот теперь то в образовании наведут порядок, НО!!! Система похоже сожрала "православие" министра оставив только либеральность! Образование, как и ВОЗ и ныне там!(Риф)  Среди тревожных новостей из Белгородчины, а также относительного "затишья" на фронте, внутри страны на одном из казалось бы "застолбленном" западниками и русофобами полей битвы – культурном, случился настоящий прорыв.

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