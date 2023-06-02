Идеология. СВО и российская культурка

Помнится после назначения "православного" министра образования О. Васильевой, тоже пошли сопли, что вот теперь то в образовании наведут порядок, НО!!! Система похоже сожрала "православие" министра оставив только либеральность! Образование, как и ВОЗ и ныне там!(Риф) Среди тревожных новостей из Белгородчины, а также относительного "затишья" на фронте, внутри страны на одном из казалось бы "застолбленном" западниками и русофобами полей битвы – культурном, случился настоящий прорыв.