Саше пришлось отстреливаться, чтобы спасти семью от этнической банды

В России не должно быть превышений "законов", бандитских ОПГ, называемых диаспорами, над законами страны! Власть должна бы понимать, что таким образом, она сама, перестанет когда-нибудь быть властью, под давлением внутренних и пришлых бандитских диаспор! Реакция на такие события должны стать законными, жесткими и неотвратимыми!

curka

ну что можно сказать не по теме, аффффтер, а почему у тебя много заблокированных пользователей? Или ты так понимаешь свободу высказывания мнений? То есть по принципу " есть два мнения, одно мое, а второе неправильное"?