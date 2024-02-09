Театр абсурда
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Театр абсурда

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Саше пришлось отстреливаться, чтобы спасти семью от этнической банды

Саше пришлось отстреливаться, чтобы спасти семью от этнической банды

Стоп-мигрант Суд в Ивановской области отправил за решетку двоих участников нападения на дом  Александра Краснова из Кохмы.

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Комментарии
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Владимир Барышев
В России не должно быть превышений &quot;законов&quot;, бандитских ОПГ, называемых диаспорами, над законами страны! Власть должна бы понимать, что таким образом, она сама, перестанет когда-нибудь быть властью, под давлением  внутренних и пришлых бандитских диаспор! Реакция на такие события должны стать  законными, жесткими   и неотвратимыми!
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13 час.
Александр Маркитанов
Осуждение таких как А.Краснов - это по сути измена родине
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13 час.
curka
ну что можно сказать не по теме, аффффтер, а почему у тебя много заблокированных пользователей? Или ты так понимаешь свободу высказывания мнений? То есть по принципу &quot; есть два мнения, одно мое, а второе неправильное&quot;?
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13 час.

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