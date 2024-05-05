Инфоцентр Правительства Тюменской области: затоплены дороги в Заводоуковском ГО

В Тюменской области из-за разлива Тобола в зоне наводнения оказаться три населенных пункта Заводоуковского городского округа, вода окружила их в кольцо Об этом сообщает инфоцентр Правительства Тюменской области.
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