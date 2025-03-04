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Популярная российская актриса снялась топлес

Популярная российская актриса снялась топлес

Популярная российская актриса Наталья Бардо снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Комментарии
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карла карлова
Надо же,вот радость то какая!А чего ждать от девицы участницы из Дома 2? Больше писать не  о ком и не о чем?
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