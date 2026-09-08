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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев о собрании игроков и тренеров «Авангарда» после 0:4 от «Салавата»: «Разговор был не про систему. Больше про желание, про ментальную готовность, чтобы выходили биться»

Форвард « Авангарда » Василий Пономарев высказался о собрании команды после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с « Салаватом » (0:4).

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